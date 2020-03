Sniper: Ghost Warrior Contracts, in sviluppo il seguito

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 è già in sviluppo. A svelarlo è stato il presidente di CI Games Marek Tyminski in un'intervista a un sito polacco, con cui ha toccato anche altri argomenti. A quanto pare Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 è stato affidato a un team di esperti e avrà un budget inferiore rispetto al primo capitolo (che non è mai una buona notizia).

La data di uscita di Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 non è stata ancora fissa e il gioco non è stato presentato, ma Tyminski ha dichiarato che non lo vedremo quest'anno. Comunque sia il titolo uscirà su PC e console, con quest'ultime non svelate (probabilmente uscirà anche o solo su PS5 e Xbox Series X).

Sniper: Ghost Warrior Contracts è uscito a novembre 2019 e ha ricevuto dei giudizi tiepidi, anche se migliori rispetto a quelli toccati alla prima trilogia degli Sniper Ghost Warrior. Non è un capolavoro, ma non è nemmeno un gioco disprezzabile. Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Sniper Ghost Warrior Contracts, dove abbiamo scritto:

Sniper Ghost Warrior Contracts non è un brutto gioco e fa tutto quello che deve fare. L'ispirazione agli ultimi due Hitman è davvero palese, ma non è esattamente un male, visto che di giochi simili non ce ne sono poi molti altri. Peccato per alcune pecche come i crash di troppo e, soprattutto, la pessima intelligenza artificiale dei primi due livelli di difficoltà. Per il resto è un titolo consigliato che, pur senza avere grosse pretese, riesce a essere appassionante e a mantenere ciò che promette.