PS4 aprile 2020, i giochi migliori del mese

Quali sono i giochi migliori in uscita ad aprile 2020 su PS4? Il piatto forte del mese è senz'altro rappresentato da Resident Evil 3, nuovo episodio remake della serie survival horror targato Capcom, ma non si tratta dell'unico titolo di grande interesse su cui i possessori della console Sony potranno mettere le mani. Arrivano infatti anche il multiplayer competitivo asimmetrico Predator: Hunting Grounds, basato sulla celebre saga cinematografica; la promettente esperienza cooperativa di Minecraft Dungeons, nuova fatica di Mojang; e un altro survival horror, stavolta tutto italiano, Daymare: 1998.

In uscita il 3 aprile

L'atteso remake della serie Capcom è senz'altro il piatto forte del mese: Resident Evil 3 si prepara a coinvolgerci con una nuova, inquietante avventura che si svolge parallelamente agli eventi del precedente episodio. La protagonista in questo caso è però Jill Valentine, membro della squadra S.T.A.R.S. che si trova a fronteggiare l'invasione di zombie per le strade di Raccoon City e, in particolare, la minaccia dell'inarrestabile mostro conosciuto come Nemesis. Supportata da alcuni mercenari al servizio della Umbrella, la ragazza dovrà riuscire a sopravvivere a quello che si presenta come un vero e proprio incubo, dando fondo alle proprie risorse e utilizzando un gran numero di armi differenti, nonché l'inedita schivata: una manovra che, eseguita con il giusto timing, può salvarci la vita.

In uscita il 10 aprile

Rifacimento del grande classico di Square Enix, pubblicato originariamente nel 1997, Final Fantasy VII Remake racconta la storia di Cloud Strife, mercenario ex militare al servizio di un'organizzazione ecoterrorista chiamata AVALANCHE, determinata a sfidare la corporazione che gestisce l'energia nell'enorme città di Midgar. Insieme a una serie di affascinanti personaggi, ci troveremo ad avere a che fare con avversari sempre più forti e pericolosi, da sconfiggere seguendo le regole di un sistema di combattimento ridisegnato per l'occasione: un ibrido fra turni e tempo reale che promette grande spettacolo e coinvolgimento. Il tutto accompagnati da una grafica di straordinaria fattura, che valorizza al massimo le atmosfere e le ambientazioni immaginate dagli autori del gioco.

In uscita il 24 aprile

Predator: Hunting Grounds è il nuovo sparatutto asimmetrico di Illfonic, basato sulla celebre saga cinematografica. Aperti a cinque giocatori, i match del gioco vedono da una parte una squadra composta da quattro soldati d'elite, dall'altra un potente e letale Predator intento a dargli la caccia. Chi la spunterà? Sullo sfondo di una giungla inospitale, accompagnati dalla colonna sonora originale del film, ci troveremo a vestire i panni delle potenziali vittime umane o in quelle del cacciatore alieno, in grado di sfruttare un sistema di mimetizzazione e un set di armi micidiali per avere ragione dei suoi avversari. Quale che sia il personaggio che controlliamo, potremo gustarci le atmosfere di un'esperienza che promette di essere davvero fedele all'originale.

In uscita il 28 aprile

L'ambizioso survival horror del team italiano Invader Studios debutta ad aprile anche su console. Palesemente ispirato alle atmosfere di Resident Evil 2, Daymare: 1998 ci mette nei panni di tre differenti personaggi alle prese con un'improvvisa e misteriosa invasione di zombie che ha avuto origine in un centro di ricerca. Si tratta del risultato di un esperimento andato male? Starà a noi scoprirlo, cercando di contenere l'incidente e restare in vita nonostante le orde apparentemente interminabili di feroci non-morti. Utilizzando armi di vario genere avremo modo di fermare l'avanzata di alcuni nemici, ma il gioco ci farà capire spesso e volentieri che anche la fuga può essere un'opzione, talvolta l'unica possibile per evitare una morte orribile.