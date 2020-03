Sound Blaster G3, la recensione

Il tutto in maniera estremamente semplice e immediata, senza bisogno di driver o aggiornamenti: basta collegare il cavo USB del dispositivo (nativamente di tipo C, ma nella confezione è presente un adattatore) a un computer, a una PS4 o a un Nintendo Switch , quindi sfruttare l'uscita ottica (anche qui il cavo è incluso) per veicolare il segnale verso un impianto Hi-Fi oppure utilizzare l'uscita jack da 3,5 millimetri laddove si utilizzino delle cuffie. Fine del setup. Il prezzo ? 59,99 euro .

In previsione della recensione di Sound Blaster G3 abbiamo passato letteralmente delle settimane ad approcciare il gaming in maniera differente, cercando di prestare maggiore attenzione a una aspetto che solitamente passa in secondo piano: l' audio . L'idea alla base di questo minuscolo DAC è infatti molto semplice: offrire le funzionalità e le prestazioni di un vera e propria scheda audio esterna al fine di migliorare la resa del sonoro tanto su PC quanto, soprattutto, su console.

Design e feature

Come accennato in apertura, Sound Blaster G3 è un dispositivo estremamente piccolo e leggero, che al netto del cavo USB misura appena 74 x 39 x 15 millimetri per un peso di 32 grammi. Parliamo insomma di un prodotto estremamente portatile, a differenza della più imponente (ma pur sempre compatta e più sofisticata) Sound BlasterX G6, dotato come detto di connettività USB di tipo C o standard via adattatore, nonché di tre porte nella parte inferiore per il cavo ottico (incluso), le cuffie (anche con microfono) e il microfono (separato, laddove dovesse servire). Ciò fornisce una panoramica completa sul contenuto della confezione, anch'essa minimale, caratterizzata da una sfumatura blu elettrico con una foto del prodotto e una serie di scritte bianche a corredo.

Il design di Sound Blaster G3 è essenziale e moderno, all-black, con due sottili piedini in gomma sul fondo che bloccano bene il dispositivo sulla superficie di appoggio ovviando al peso estremamente contenuto. Ci sono in tutto cinque pulsanti. Quello grosso e centrale attiva o disattiva la modalità Footsteps Enhancer, che come suggerisce il nome serve per enfatizzare il suono dei passi nell'ambito delle esperienze multiplayer competitive. Sulla destra dell'apparecchio troviamo un interruttore e una rotellina: il primo seleziona la funzione della seconda, che può regolare il volume oppure il mix fra voce e audio (non su Nintendo Switch, però). Sulla sinistra, in maniera speculare, un interruttore attiva o disattiva il microfono mentre la rotellina ne aumenta o diminuisce il volume.

Il pulsante centrale è dotato di un LED RGB che non solo indica l'attivazione o meno della già citata modalità Footsteps Enhancer, ma comunica visivamente anche quando è attivo il GameVoice Mix (luce verde), quando il volume dell'audio in-game è superiore a quello della chat vocale (luce arancione) e quando invece avviene il contrario (luce celeste).

Insomma, anche dal punto di vista degli input e del controllo delle varie funzionalità ci troviamo di fronte a un dispositivo estremamente semplice e immediato da utilizzare. E le regolazioni avanzate? Sono disponibili tramite l'app gratuita Sound Blaster Command per Windows, Mac e terminali iOS e Android.