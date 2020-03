GTA 6, un trailer alimenta le speranze dei giocatori, ma è un fake

Nel corso del weekend è emerso nella rete un primo trailer dedicato a GTA 6, sicuramente uno dei titoli più attesi in assoluto dalla community dei videogiocatori di tutto il mondo. Peccato che si trattasse dell'ennesimo falso realizzato ad arte. Rockstar Games non ha ancora rivelato alcun dettaglio in proposito, l'unica considerazione possibile è che con tutta probabilità nel momento in cui scriviamo GTA 6 è in sviluppo presso la società.

Il trailer di GTA 6 in questione, comunque, ha prima illuso e poi deluso: si trattava dell'ennesimo fake realizzato da qualche buontempone, con l'intenzione di alimentare le speranze dei giocatori e guadagnare un po' di visibilità (difatti il filmato è stato ricondiviso un numero considerevole di volte, anche su Twitter). Identificare il video come falso tra l'altro non era particolarmente facile: notate la cura per i dettagli nella sua realizzazione, e capirete facilmente i motivi. Anche la musica a tema anni '80 era perfetta.

Qui di seguito trovate il video del teaser trailer di GTA 6, ormai riconosciuto come fake. Quanto manca all'annuncio ufficiale? Prima di salutarci vogliamo consolarvi rimandandovi al nostro approfondimento, circa le teorie che ci piacciono di GTA 6 e quelle che invece ci fanno paura.

YOOO GTA 6 IS COMING! pic.twitter.com/q9bp4k3gUV — Troydan (@Troydan) March 29, 2020