Giochi PS4: Resident Evil 3 e Persona 5 Royal (settimana del 30 marzo 2020)

La nuova settimana del 30 marzo 2020 è ufficialmente cominciata, e la maggior parte dei voi lettori la trascorrerà nuovamente in casa: in questo rapido articolo faremo il punto della situazione circa tutti i giochi PS4 in uscita, i più rilevanti che nei prossimi sette giorni debutteranno ufficialmente sulla home console targata Sony. Pronti?

Innanzitutto è quasi il momento del debutto di Resident Evil 3, la cui data di lancio è attualmente fissata per il prossimo venerdì 3 aprile 2020. "Resident Evil 3 Include anche Resident Evil Resistance, una nuova esperienza multiplayer online 1 vs 4 ambientata nell'universo di Resident Evil e incentrata sul confronto mortale tra quattro superstiti e un malvagio Mastermind". La nuova anteprima di Resident Evil 3 è già disponibile sulle nostre pagine, dunque restate in attesa della recensione finale.

Ma chiaramente la settimana del 30 marzo 2020 segnerà anche il ritorno di una delle serie più famose di Atlus, con Persona 5 Royal. In questo caso la data di lancio è fissata per domani, martedì 31 aprile 2020. La recensione di Persona 5 Royal su PlayStation 4 è già disponibile sulle nostre pagine, quindi è inutile indugiare oltre.

Ecco tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 30 marzo 2020, ordinati per data di lancio e all'interno di un pratico elenco. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nel campo Commenti di questo articolo.