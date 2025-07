EA chiude il supporto online per un altro celebre gioco, questa volta un Need for Speed

Con una comunicazione passata un po' in sordina, Electronic Arts ha deciso di chiudere il supporto online per un altro gioco noto del proprio catalogo, in questo caso un Need for Speed non recentissimo ma comunque ancora alquanto popolato di giocatori.

Su una pagina ufficiale di EA che riporta l'elenco dei giochi in disattivazione compare ora anche Need for Speed: Rivals, i cui server a quanto pare verranno spenti questo ottobre, ponendo fine agli elementi multiplayer online del gioco, che rappresentano comunque una parte importante del gameplay.

Manca dunque un annuncio pubblico ma in base a questo documento, che possiamo considerare ufficiale, possiamo dire che Need for Speed: Rivals cesserà l'attività online il 7 ottobre 2025.