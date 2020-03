PS4, ecco le novità dell'aggiornamento firmware beta 7.50

L'aggiornamento firmware beta 7.50 di PS4 è disponibile presso alcuni tester. Sony non ha distribuito un elenco ufficiale delle novità introdotte, per questo motivo sulla rete stanno progressivamente emergendo tutti i cambiamenti scovati nella più recente versione del sistema operativo di PlayStation 4.



Qualche giorno fa vi dicevamo che Sony stava inviando gli inviti per la beta dell'aggiornamento 7.50 di PlayStation 4 ad alcuni utenti giapponesi. All'interno dell'invito non c'era scritto quali caratteristiche avrebbero dovuto testare, per questo motivo i tester si sono messi alla ricerca delle novità.



La prima è l'aggiornamento del protocollo HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) che è passato dalla versione 2.2 a quella 2.3. Questo protocollo è una forma di sistema di sicurezza della console che impedisce di trasmettere contenuti digitali protetti senza autorizzazione. Questo aggiornamento dovrebbe servire a superare i problemi che alcuni utenti avevano riscontrato con la versione HDCP 2.2.



La seconda novità riguarda la possibilità di organizzare tutte le icone dei contenuti digitali all'interno di un'unica cartella. Questo vuol dire che le icone del media player, di Netflix e Live from PlayStation possono essere "rinchiuse" in un unico posto, dandoci la possibilità di ripulire la dashboard di sistema.



L'ultima novità sembra riguardare un miglioramento dello speed test contenuto all'interno di PS4. Finora i risultati ottenuti non erano quasi mai in grado di restituire l'effettiva velocità della nostra rete. Dopo l'aggiornamento 7.50, invece, sembra proprio che otterremo risultati più veritieri, aiutandoci in questo modo a capire se i problemi di linea derivino dalla configurazione della console o dal nostro provider.



I cambiamenti previsti, quindi, non sembrano rivoluzionare l'esperienza con la console di Sony, come ha fatto Microsoft rinnovando l'aspetto della dashboard di Xbox One, ma sono pensati per migliorare la qualità della vita su PS4 e sistemare qualche bug ricorrente.



Cosa vorreste arrivasse nel prossimo futuro?