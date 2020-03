Hunt: Showdown, guida alla sopravvivenza

Hunt: Showdown ha fatto il proprio debutto di recente anche su PS4 e Xbox One , e abbiamo dunque pensato di scrivere una piccola guida per fornire ai giocatori una speranza in più di sopravvivere nell'inquietante mondo creato da Crytek. Ambientato alla fine del 1800, questo peculiare sparatutto PvPvE ci mette nei panni di pistoleri mercenari a caccia di mostri. È presente una stipulazione veloce da affrontare esclusivamente in solitaria, ma il fulcro dell'esperienza risiede senza dubbio nella modalità Cacciatore di Taglie: da soli, in coppia o in una squadra composta da tre elementi, dovremo raggiungere e attivare tre indizi per individuare la posizione di un boss, eliminarlo, effettuare un rito di purificazione sui suoi resti, raccoglierli e quindi raggiungere il più vicino punto di estrazione per ottenere una ricca ricompensa. Il problema è che i numerosi zombie e le patetiche creature che affollano lo scenario non ci saranno d'aiuto in tal senso, e men che meno i nostri avversari umani, che potrebbero in qualsiasi momento decidere di ammazzarci per rubare gli oggetti che trasportiamo. Un'ulteriore difficoltà è rappresentata dalla morte permanente del personaggio: superata una fase iniziale "assistita", a ogni eventuale game over dovremo dire addio al pistolero che avevamo fatto crescere fino a quel momento.

Le mappe

Hunt: Showdown include due differenti mappe: Stillwater Bayou e Lawson Delta. La prima è caratterizzata dalla presenza di una grossa palude, boschi e numerosi assembramenti di edifici, questi ultimi quasi sempre assediati dai mostri, mentre la seconda è un'ampia distesa dominata da strutture che si sviluppano maggiormente in altezza, fornendo eventualmente ai cecchini una posizione comoda per bersagliare gli avversari.



Può capitare di giocare di giorno o di notte, con la nebbia o al tramonto: le condizioni di luce influenzano in maniera sostanziale l'esperienza, aumentando o diminuendo la visibilità e rendendo dunque le insidie presenti nello scenario ancora più pericolose. In tal caso la visione oscura può tornare utile, ma solo per scorgere meglio i contorni degli oggetti: i nemici non vengono rilevati, a meno di non disporre di un bonus momentaneo.

Correre è ovviamente la prima cosa da fare nelle situazioni di pericolo, al fine di mettersi rapidamente al riparo da eventuali attacchi, ma spostarsi rapidamente torna utile anche in tutti i momenti in cui ci si trova in una zona aperta, completamente esposti. Le aree di spawn sono casuali, mentre la disposizione dei punti di estrazione è sempre in corrispondenza con i margini della mappa: raggiungerli non sarà semplice, specie se qualcuno ci sta dando la caccia, dunque talvolta è meglio scegliere strade meno ovvie.



Come nei tradizionali battle royale, esplorare l'interno degli edifici consente di trovare munizioni, oggetti extra e armi più o meno improvvisate, come ad esempio tagliole utili a piazzare dolorosissime trappole o lampade a olio da gettare addosso a qualcuno per dargli fuoco.

La componente stealth va di pari passo con un comparto audio particolarmente curato, che supporta la tecnologia binaurale per dar vita a una sorprendente spazialità dei rumori e consentirci di individuare dunque la posizione di un nemico che sta sparando, che ha appena urtato delle catene, fatto volar via dei corvi o calpestato dei vetri vicino a dove ci troviamo.



Considerando un time-to-kill estremamente ridotto quando si usano i fucili, viene da sé che bisogna prestare particolare attenzione ai suoni nell'approcciare nuove zone, cercando magari di scoprire dove si trovano gli altri giocatori mentre sono impegnati a combattere le creature per prenderli alla sprovvista. Ovviamente lo stesso vale per noi: allertare animali o fare rumore è il primo passo per farsi scoprire!