PS4, gli inviti per la beta dell'aggiornamento 7.50 sono stati inviati

Sembra che gli inviti per la beta dell'aggiornamento 7.50 di PS4 siano stati inviati da Sony ad alcuni utenti selezionati. I fortunati potranno cominciare a testare le nuove funzionalità di PlayStation 4 prima del tempo.



La pratica di aprire le fasi di beta di un prodotto ai membri più attivi della propria community è una delle cose più furbe che l'industria dei videogiochi ha pensato negli ultimi anni. In un solo colpo gli sviluppatori fanno sentire i propri fan più coinvolti del progetto e ottengono preziose ore di bug testing in maniera assolutamente gratuita. Cose che in passato avrebbero richiesto migliaia di euro per essere provate così approfonditamente.



Microsoft, per esempio, ha un'app ufficiale che consente di entrare facilmente nel giro dei tester e di provare alcune tra le funzionalità più esclusive, come Project xCloud per esempio.



Anche Sony ha delle iniziative di questo genere, anche se meno strutturate. In queste ore, per esempio, sono apparsi in rete molti utenti, perlopiù giapponesi, che hanno detto di aver ricevuto da Sony l'invito per entrare nella beta dell'aggiornamento 7.50 di PlayStation 4.



Ancora non si sa nulla di quali siano le caratteristiche saranno aggiunte con questo update, ma solitamente quando si raggiunge cifra tonda nella numerazione di un software (o in questo caso mezza cifra tonda) e quando c'è bisogno di un campione test più ampio del normale è perché arrivano cose interessanti da provare, come funzionalità molto richieste dai fan o un qualcosa di completamente nuovo.



Cosa vorreste che venga aggiunto attraverso l'update 7.50?