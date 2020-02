Multiplayer Risponde, nuova puntata oggi alle 16.00: fate le vostre domande!

Multiplayer Risponde torna oggi con una nuova puntata, rigorosamente in diretta a partire dalle 16.00. Potete già cominciare a porci le vostre domande qui nei commenti!



Gli argomenti del periodo sono molti: tra i temi più caldi c'è Xbox Series X, di cui sono stati svelati diversi dettagli in questi giorni a partire dalla sua potenza ufficiale, ma più recenti ancora ci sono anche altri argomenti, come Project GG, il nuovo gioco dei PlatinumGames che richiama la tradizione dei super-eroi nipponici in stile Ultraman, in grado di assumere forme gigantesche per combattere mostri enormi.



Ha fatto discutere anche l'apparizione di Horizon Zero Dawn per PC su Amazon, che sembra corroborare le voci di corridoio sull'arrivo dell'esclusiva Sony anche su piattaforma Windows, insomma di carne al fuoco ce n'è veramente tanta, anche in questo periodo relativamente tranquillo sul fronte del mercato videoludico. Non avete che da scegliere il vostro argomento e sparare la domanda nei commenti qui sotto, fatevi avanti!



Potete visualizzare lo streaming direttamente qui oppure utilizzare il nostro canale Twitch (su iOS e Android bisogna utilizzare il sito o l'app ufficiale): basta iscriversi a questo indirizzo per ricevere anche le notifiche dei nuovi video.