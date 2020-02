Avengers: Endgame incontra The Simpsons, il poster dell'episodio parodico

Lo scorso anno Disney ha acquisito 21st Century Fox per circa 71 miliardi di dollari, e adesso i frutti cominciano a vedersi anche sul piano dei crossover e degli scambi tra le varie proprietà intellettuali. Per esempio, il prossimo episodio speciale di The Simpsons, serie TV che di certo non ha bisogno di presentazioni, sarà dedicato ad Avengers: Endgame.

Si tratterà di un episodio parodico in cui i riferimenti ad Avengers: Endgame saranno davvero numerosissimi, trasparenti e (soprattutto, si spera) divertenti. Il poster dell'episodio speciale di The Simpsons è già disponibile, e lo trovate in calce a questo articolo: l'immagine dovrebbe darvi in un'idea della filosofia di fondo dell'operazione, con richiami parodici e ironici al più recente ed importante dei film targati Marvel Studios.

Al momento sappiamo che l'episodio si intitolerà "Bart the Bad Guy": il figlio di Homer avrà la possibilità di vedere con un mese d'anticipo il nuovo film di una saga supereroistica molto famosa; di lì in poi userà i suoi poteri per minacciare di spoiler il mondo intero. La data di lancio dell'episodio è fissata per il prossimo 8 marzo 2020, quindi segnatevela sull'agenda.