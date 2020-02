Fortnite: Rubino e Bash nel negozio del 27 febbraio 2020

Nuovo giorno, nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Nella giornata di oggi, giovedì 27 febbraio 2020, non si segnalano oggetti inediti rilasciati dagli sviluppatori di Epic Games; questo è strano, ma sicuramente nuovi contenuti mai visti prima debutteranno, come accade sempre, tra venerdì e domenica.

Comunque, nel negozio di Fortnite Capitolo 2 tornano dai mesi scorsi alcuni oggetti che forse stavate aspettando. Per esempio la Skin Rubino, rara e proposta al prezzo di 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio; e anche il costume Bash, epico e dunque dal prezzo fissato a 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio. L'una e l'altro hanno poi un set di accessori da acquistare a parte. I balletti in evidenza di oggi sono invece Ballo Elettrico, Puro Sale e In Cassaforte.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 del 27 febbraio 2020, con rispettivi prezzi. Il Battle Pass della nuova stagione è già disponibile, mentre le nuove sfide dovrebbero arrivare proprio questo pomeriggio alle 15:00.

Rubino (Costume) - 1200 V-buck

Fulmine della tempesta (Strumento raccolta)- 1200 V-buck

Bash (Costume) - 1500 V-buck

Mastino (Costume) - 1200 V-buck

Airheart (Costume) - 1200 V-buck

Ballo Elettrico (Emote) - 800 V-buck

Forchello (Strumento raccolta) - 500 V-buck

Puro Sale (Emote) - 500 V-buck

In cassaforte (Emote) - 200 V-buck