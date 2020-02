Crystalborne: Eroi del Fato, la recensione

Non c'è una vera e propria trama alla base delle missioni che ci troveremo ad affrontare, è tutto piuttosto generico: abbiamo questo mondo fantasy in guerra e il nostro manipolo di eroi , come da tradizione legato a una gilda, si oppone alle forze del male all'interno di diverse modalità che includono anche un'arena PvP, una caccia alle taglie e un'interessante modalità territoriale in cui bisogna conquistare e poi difendere nuove postazioni su di un'ampia mappa. Il fulcro del gioco è tuttavia rappresentato dalla campagna, che ci vedrà esplorare scenari differenti e combattere nemici man mano più scaltri, resistenti e pericolosi, nonché una lunga serie di boss. I duelli si possono risolvere nel giro di pochi secondi, specie all'inizio, o addirittura svolgersi in maniera completamente automatizzata. È dunque la loro quantità a sorprendere: gli sviluppatori ne hanno inseriti a centinaia, vista la velocità con cui li si completa, per tenere alto il coinvolgimento ed evitare di esaurire troppo in fretta l'esperienza.

La recensione di Crystalborne: Eroi del Fato parte da un presupposto preciso: se odiate i titoli in stile gacha , l'ultima fatica di Machine Zone non vi farà cambiare idea, anzi. Parliamo infatti di un titolo che impiega soluzioni già ampiamente collaudate, tanto sul fronte del gameplay quanto su quello della struttura, per coinvolgerci in combattimenti a turni che si susseguono in maniera lineare e progressiva, senza tanti giri di parole, nell'ambito di un'esperienza perfettamente calibrata sulle esigenze di immediatezza e portabilità del mobile gaming.

Gameplay e struttura

Come accennato in apertura, Crystalborne: Eroi del Fato non è una produzione originale, anzi si rifà sotto ogni aspetto ai più celebri esponenti del genere RPG tattico con elementi gacha. L'evocazione di nuovi eroi e di nuovi oggetti rappresenta un aspetto fondamentale del gioco, così come la loro crescita, il sistema di potenziamento, l'assegnazione dell'equipaggiamento e tutto ciò che ruota attorno al concetto di upgrade.



Quando si arriva al sodo, ovverosia all'azione in-game, il sistema di controllo touch (il controller Bluetooth non è supportato, ma francamente non se ne sente la mancanza) si rivela straordinariamente semplice e immediato: bastano pochi tocchi per effettuare le mosse e cambiare eventualmente bersaglio, scatenando il repertorio dei vari componenti del party per eliminare rapidamente ogni minaccia e procedere verso lo scontro successivo.

In tal senso, il modello freemium utilizzato per l'occasione appare piuttosto permissivo: si gioca per tutto il tempo che si vuole senza attese, le tempistiche di sblocco dei forzieri sono rapide, ma soprattutto l'esperienza è impostata di modo da scorrere fluida e senza incertezze, evitando di incartarsi in concetti complessi o fasi morte. Ci sono ovviamente dei richiami alla monetizzazione, ma quantomeno nelle prime ore non si avverte mai davvero l'esigenza di mettere mano al portafogli.



Il problema, se vogliamo, è che questo tipo di caratterizzazione così asettica e asciutta, che dà agli appassionati di gacha esattamente ciò che vogliono senza un minimo di intermediazione, finisce per rivelare ben presto i limiti di una base molto semplicistica e banale, che non a caso si ripete all'infinito cambiando solo i valori in campo per spingerci a perseguire ossessivamente la crescita dei personaggi.

È un peccato, perché dal punto di vista tecnico e artistico Crystalborne: Eroi del Fato fa praticamente tutto alla perfezione, grazie a un'ottima grafica (sebbene il design degli eroi sia abbastanza generico) che scorre fluida sull'iPad Pro utilizzato per i test.



Meno brillante il sonoro, che sembra soffrire di frequenti e fastidiosi episodi di latenza rispetto a ciò che accade sullo schermo e si limita al minimo indispensabile, senza coinvolgere più di tanto.