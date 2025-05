Fortnite è tornato ufficialmente disponibile per iPhone e iPad, vediamo dove scaricarlo

Una recente sentenza ha costretto Apple a riammettere Fortnite su App Store, che lo ha comunque bloccato per un'altra settimana adducendo delle motivazioni tecniche. Quindi il rilancio è slittato di qualche giorno. Ora però è disponibile e scaricabile dal negozio di Apple .

Una battaglia molto dura

La disputa tra Epic e Apple è iniziata quando Epic ha cercato di offrire ai giocatori un metodo di pagamento diretto per gli acquisti in gioco, a un prezzo scontato, bypassando il sistema di pagamento di Apple e quindi evitando la commissione del 30% su tutte le transazioni.

In risposta, Apple ha rimosso Fortnite dall'App Store, e le due aziende hanno iniziato una guerra che è andata avanti per anni ed è attualmente ancora in corso, considerando i ricorsi alle diverse sentenze. Sono passati ben 1740 giorni dalla rimozione del gioco.

La guerra tra le due compagnie, oltre che su Fortnite, avrà conseguenze sull'intero ecosistema di Apple e sul modo di concepire i negozi mobile, con l'apertura di nuove realtà e l'aumento dei ricavi potenziali per gli sviluppatori.