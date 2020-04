Pokémon Rosso e Blu, 14 creature scartate dai giochi originali svelate da un leak

Pokémon Rosso e Blu, a distanza di così tanti anni dal loro arrivo sul mercato negli anni '90, continuano a far parlare di sé. Nella giornata di oggi, per esempio, sono saltate fuori 14 creature scartate dai giochi originali: come potremmo non mostrarvele?

La prima generazione dei Pokémon di Kanto presentò a suo tempo 151 mostriciattoli tascabili, ma oggi apprendiamo che in Pokémon Rosso e Blu furono scartati altri 14 esemplari, probabilmente a causa di problemi di memoria delle cartucce. A rivelare tutto ciò è stato Dr Lava nel corso di un recente video, che vi riproponiamo più avanti in questo articolo.

Gyaoon è stato uno dei principali mostriciattoli scartati, una sorta di tirannosauro a metà tra Steelix e Tyranitar: pare che fu anche uno dei primi Pokémon disegnati in assoluto, assieme a Rhydon. Altri tre mostriciattoli poi scartati furono Crocky, Jaggu e Barunda: sorta di geco, squalo sega e pallina gialla.

Peccato che anche Kotora e Raitora non ce l'abbiano fatta, questi due li trovate nell'immagine seguente: forse Pikachu è nato da qui.

Inizialmente Rosso e Blu avrebbero anche dovuto prevedere versioni baby per Doduo, Growlithe, Magikarp, Meowth, Paras, Ponyta, Tangela e Vulpix, tutte scartate. Mentre riflettete su questi strani casi della vita, eccovi il video con l'approfondimento e il leak in questione, purtroppo disponibile esclusivamente in lingua inglese.