Pokémon GO: Evento Aroma, tutti i bonus e gli orari di oggi 19 aprile 2020

Oggi 19 aprile 2020 debutta su Pokémon GO, il titolo mobile sviluppato e pubblicato gratuitamente da Niantic Labs, il nuovo Evento Aroma. Si tratta di un'iniziativa mai vista prima: vediamo dunque tutti i dettagli da tenere a mente, e i possibili vantaggi per i giocatori.

L'Evento Aroma di Pokémon GO prevede uno spawn aumentato e particolare di determinate tipologie di Pokémon, tutte attratte dall'aroma del giocatore e suddivise per fasce orarie. L'evento, ad esempio, è cominciato dalle ore 11:00 proponendo uno spawn aumentato di Pokémon di tipo Acqua, e attualmente è passato a quelli Fuoco. Si proseguirà così a scaglioni per l'intera giornata

Ecco dunque tutte le fasce orarie e i Pokémon dell'Evento Aroma di Pokémon GO, così che possiate giocare al momento giusto per catturare i mostriciattoli mancanti, ovviamente restando a casa come se il gioco si chiamasse Pokémon Stay: