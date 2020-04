Ghost of Tsushima ha nudità parziali, violenza e sangue secondo il rating Australiano

Ghost of Tsushima ha nudità parziali, violenza e sangue. Almeno, questo è quello che emerge leggendo la valutazione dell'ente Australiano responsabile della classificazione dei videogiochi, che ha affibbiato all'esclusiva di Sony una valutazione Mature MA15+.

Questa nuova informazione dovrebbe essere una nuova rassicurazione circa il fatto che lo sviluppo di Ghost of Tsushima stia procedendo in maniera spedita e non rischia, quindi, di essere rinviato come è successo con The Last of Us 2. L'ultima anteprima della rivista ufficiale PlayStation, infatti, si è rivelata poco affidabile, dato che era basata su materiale vecchio e quindi non in grado di essere un effettivo termometro dello stato di salute del gioco.

Il fatto che sia stato classificato dal board Australiano, invece, potrebbe voler dire che Sony si sta organizzando per la commercializzazione e la classificazione è uno di quegli atti burocratici necessari. Ghost of Tsushima è stato classificato come 15+ per la presenza di "forti temi e violenza". Ci sarebbero anche dei nudi parziali. A questo indirizzo si può trovare la descrizione completa del rating. Nulla di tutto questo giunge inaspettato, visto che il gioco di Sucker Punch ha mostrato sin da subito di voler puntare forte su questo genere di tematiche.

Ghost of Tsushima arriverà il prossimo 26 giugno su PlayStation 4.