Ghost of Tsushima, l'articolo di OPM si basava su informazioni di due anni fa

Ghost of Tsushima è stato protagonista di recente di un corposo articolo pubblicato da OPM, Official PlayStation Magazine, che a quanto pare tuttavia si basava su informazioni di due anni fa.

La rivista ha dovuto ammettere la cosa pubblicamente su Twitter: "Ci hanno segnalato alcune inesattezze relative alla cover story del numero di marzo 2020 e del più recente articolo di maggio 2020 dedicati a Ghost of Tsushima", recita il post.

"I due articoli si basano su di un'intervista agli sviluppatori condotta nel 2018, nonché su post ufficiali comparsi sul PlayStation Blog e su trailer di Ghost of Tsushima disponibili pubblicamente."

"Entrambi i pezzi sono dunque stati redatti senza alcun nuovo coinvolgimento da parte di Sucker Punch e Sony Interactive Entertainment. Ci scusiamo per l'eventuale confusione causata."

L'ammissione della rivista purtroppo significa anche che né il team di sviluppo né Sony si sono effettivamente espressi di recente circa la possibilità che Ghost of Tsushima arrivi o meno nei negozi nella data stabilita, il 26 giugno.

Sarebbe dunque importante, in particolare dopo questo svarione di OPM, sentire gli autori del gioco circa l'andamento dei lavori e la presenza di eventuali problematiche che possano determinare un rinvio, come accaduto per The Last of Us 2 e Iron Man VR.