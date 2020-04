Call of Duty: Warzone, alcuni veicoli sono stati eliminati nella modalità Solo

Call of Duty: Warzone ha visto l'eliminazione di alcuni veicoli dalla modalità Solo per ragioni di bilanciamento. Quali, esattamente? I camion corazzati, giudicati troppo efficaci dagli sviluppatori.

"Abbiamo tolto i grossi camion corazzati dalle playlist della modalità Solo", ha scritto il creative director di Raven Software, Amos Hodge, al lavoro su Call of Duty: Warzone. "Speriamo che ciò migliori il meta dei veicoli."

Il problema dei camion corazzati era ovviamente la loro resistenza ed efficacia in battaglia: chiunque ne guidasse uno poteva disporre di un sostanziale vantaggio contro gli avversari, che si esprimeva in particolare nella modalità Solo.

La modifica al gameplay del battle royale prodotto da Activision arriva a breve distanza dall'introduzione di una nuova modalità Terzetti basata sull'uso di fucili di precisione e shotgun.

We pulled out the big Armored Trucks from the solo playlist. Hopefully that tones downs the vehicle meta a bit. #Warzone