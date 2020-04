Windows 10, build 19041.207 disponibile per lo Slow Ring con tantissimi fix e correzioni

La nuova build 19041.207 è ora disponibile per tutti gli insider iscritti al programma di aggiornamenti di Windows 10, il sistema operativo targato Microsoft che è ormai al primo posto al mondo per numero di installazioni complessive. Si tratta di un aggiornamento cumulativo ora disponibile per lo Slow Ring, che comunque non dovreste trascurare dato l'ammontare di correzioni che apporterà al vostro sistema operativo.

Sono principalmente fix e correzioni di vario tipo, infatti, le novità apportate dalla build 19041.207 per Windows 10. E chiaramente ce n'era bisogno: avete notato, nelle ultime settimane, i vari problemi di Windows 10 legati alla connettività del dispositivo o alla funzione cerca, poi comunque risolti da Microsoft? La speranza è che con questi aggiornamenti cumulativi per insider venga ridotto l'emergere di nuove problematiche nei prossimi aggiornamenti importanti.

Tra i problemi risolti dal nuovo update vi è quello legato al Remote Procedure Call (RPC), servizio che improvvisamente smetteva di funzionare senza alcun motivo, costringendo l'utente a riavviare il PC Windows 10. Poi Microsoft ha anche corretto un secondo problema legato a Device Enrollment Status Page (ESP), che a sua volta smetteva di rispondere correttamente in alcune condizioni. Potete fare comunque riferimento a tutte le modifiche nel campo Fonte di questo articolo, in lingua inglese.

Ancora, Microsoft è a conoscenza di un problema di alcuni utenti Narrator e NVDA, che attualmente non riescono a visualizzare determinati contenuti web su Microsoft Edge basato su Chromium. Verrà risolto prossimamente con nuovi aggiornamenti cumulativi, quindi dovrete sopravvivere ancora per un po'.