Call of Duty: Warzone, nuova modalità Terzetti disponibile: ecco di che si tratta

Call of Duty: Warzone renderà disponibile nel corso della giornata una nuova modalità Terzetti in cui dovremo affrontare la battaglia sulla base di stipulazioni speciali.

Nello specifico, la modalità in questione si chiama Scopes and Scatter Guns, e consente appunto di combattere utilizzando esclusivamente fucili di precisione e shotgun: una bella differenza rispetto alle normali dinamiche di Call of Duty: Warzone.

Viene infatti eliminato il medio raggio, ovverosia gli utenti saranno obbligati a effettuare le uccisioni dalla breve distanza tramite fucile a pompa oppure ad appostarsi per piazzare qualche colpo di precisione da lontano. O magari dovranno alternare i due approcci.

Le novità per il battle royale targato Activision arrivano a breve distanza da una vera e propria dichiarazione di guerra fatta dal publisher nei confronti dei cheater, alla luce del ban di oltre 70.000 utenti.

Naturalmente il supporto post-lancio è di vitale importanza per mantenere vivo l'interesse nei confronti di un'esperienza del genere, e va visto in quest'ottica il lancio del Battle Pass della Stagione 3, con le sue tante ricompense.