Pokémon, i nuovi auricolari wireless di Razer si mostrano in un'immagine

I mostriciattoli tascabili targati Nintendo sono noti ormai da anni in tutto il mondo, dunque perché non realizzare un nuovo accessorio tecnologico perfettamente in tema? Come risposta vi proponiamo questi nuovi auricolari wireless pensati per gli amanti dei Pokémon, e realizzati da Razer.

Razer ha messo in cantiere e realizzato molto velocemente una nuova versione esclusiva degli Hammerhead True Wireless Earbuds, caratterizzati da un design tutto particolare che naturalmente strizza l'occhio ai Pokémon; tutto sommato dunque le cose vanno bene, nonostante il primo negozio digitale chiuso dopo appena dieci mesi. Innanzitutto gli auricolari sono di colore giallo, con il disegno di Pikachu (la mascotte per eccellenza del franchise) al posto del solito logo di Razer; la custodia di ricarica ha poi la forma di una Poké Ball, con tanto di cinturino e pulsante frontale illuminato, quest'ultimo mostrerà il livello della batteria degli auricolari in un dato momento.

Purtroppo gli auricolari wireless dedicati ai Pokémon per il momento arriveranno solo in Cina, dal 16 aprile 2020; non si sa nulla attualmente circa un possibile arrivo anche in America ed Europa, men che meno in Italia. Tra le caratteristiche da tenere a mente segnaliamo almeno i driver da 13 mm, il supporto a Bluetooth 5.0, la certificazione IPX4 (sono quindi adatti per attività all'aperto) e... le istruzioni vocali con la voce di Pikachu!