FIFA 20 ed Apex Legends, problemi ai server e impossibile accedere: cosa sta succedendo?

Brutta giornata per i server di Electronic Arts e per i giocatori di titoli particolarmente apprezzati su console e PC, come FIFA 20 ed Apex Legends. Attualmente pare siano state riscontrate un po' ovunque moltissime problematiche ai server, anche gravi, che impediscono la corretta fruizione dei titoli in questione.

Cosa sta succedendo, più nel dettaglio? Pare che attualmente vengano costantemente riscontrati problemi ai server di FIFA 20 e Apex Legends (più in generale ai server di EA), e ciò rende impossibile accedere ai giochi in questione. Le segnalazioni sono cominciate ad arrivare nella prima mattinata di oggi martedì 14 aprile 2020, e non si sono ancora arrestate. Il sito downdetector conferma tutto questo: lo trovate nel campo Fonte dell'articolo, e come potete notare la curva delle segnalazioni ha subito un'impennata notevole nelle ultime ore.

Presumibilmente, comunque, tutto tornerà presto alla normalità: i server di gioco stanno semplicemente affrontando un picco di utilizzo particolarmente intenso, e questo non deve stupire. A causa della pandemia legata al coronavirus numerosissimi paesi sono costretti alla quarantena, di conseguenza si resta in casa e si cerca uno sfogo anche nei videogiochi. La rete non può farcela senza pagare un piccolo prezzo di tanto in tanto: è già successo con i bambini di Fortnite che nelle ultime settimane hanno congestionato la rete nazionale.

In mancanza di conferme e spiegazioni ufficiali da parte di EA, il nostro consiglio è quello di tornare a monitorare la situazione di tanto in tanto, per vedere se i server abbiano ricominciato a funzionare correttamente o meno.