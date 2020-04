Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, nuovo epilogo accessibile fin da subito

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition includerà come noto un nuovo epilogo, intitolato "Un Futuro Comune", che sarà accessibile fin da subito: lo ha confermato Nintendo in via ufficiale.

"Ambientato a un anno dalla fine della storia principale, Un Futuro Comune è un nuovo epilogo incluso in Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. È disponibile sin dall'inizio e puoi giocarci in qualsiasi momento!", recita infatti un post della casa giapponese su Twitter.

Nella sua anteprima, il nostro Christian Colli ha scritto in proposito: "Ambientato dopo la conclusione della campagna - il sito ufficiale giapponese suggerisce che si possa giocare autonomamente fin dall'inizio, per chi conosce già la storia e fosse interessato soltanto a questa appendice - l'epilogo dovrebbe svolgersi in un'area del mondo poco sfruttata nel titolo originale."

"A scanso di equivoci, Xenoblade Chronicles non si concludeva con un cliffhanger e non lasciava in sospeso praticamente nulla, perciò quanto intravisto nel trailer - uno strano portale nel cielo - appare molto sospetto, soprattutto alla luce di quello che abbiamo scoperto giocando Xenoblade Chronicles 2."

Insomma, oltre a un comparto tecnico rimasterizzato e all'introduzione di contenuti inediti, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition potrebbe fungere da teaser per il futuro del franchise e magari includere dei chiari indizi su di un eventuale nuovo capitolo.