Marvel's Avengers, il trailer in giapponese mostra sequenze di gioco inedite

Il trailer in giapponese Embrace your Powers di Marvel's Avengers è il primo che Square Enix pubblica nel suo paese natale. Un fatto curioso, ma che ci interessa dato che, oltre a presentare i doppiatori nipponici, mostra anche alcune sequenze di gioco inedite.

Fino a questo momento non possiamo dire che la campagna comunicativa che Square Enix sta avendo con Marvel's Avengers sia esente da difetti. Sarà che il gioco è basato su uno dei marchi in questo momento più amati e più in vista del pianeta, sarà che le sequenze mostrate finora non hanno mai convinto né dal punto di vista grafico, né da quello ludico. Quello che sappiamo è che il gioco non è ancora riuscito a fare breccia nei nostri cuori.

Fa specie, anche, che prima di oggi Square Enix non abbia mai pubblicato nel suo paese natale un trailer doppiato in giapponese. Il trailer Embrace Your Power è il primo che è stato adattato in Giappone e, oltre a farci sentire la qualità degli attori scelti per dare maggiore personalità a Vedova Nera, Captain America e Hulk, è interessante perché mostra una versione estesa dello stesso trailer pubblicato in occidente.

Ancora una volta non ci spieghiamo questa disparità di trattamento, ma poco importa: grazie ad internet possiamo vedere liberamente le scene inedite anche noi.

Marvel's Avengers dovrebbe arrivare su PS4, Xbox One e PC il prossimo 4 settembre.