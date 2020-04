eSerie A TIM: Pol Lirola della Fiorentina si conferma nel TIMVISION Players Challenge

Pol Lirola, il terzino destro della Fiorentina, si è confermato ieri sera campione del torneo Waiting For eSerie A TIM - TIMVISION Players Challenge - Powered By PS4 dedicato ai veri calciatori. Ha battuto in finale Dejan Kulusevski del Parma.

Il secondo torneo Waiting For eSerie A TIM - TIMVISION Players Challenge si è concluso con la riconferma di Pol Lirola quale campione assoluto tra i calciatori della Serie A. Il terzino della Fiorentina, infatti, è riuscito ad imporsi in una tesisissima finale nei confronti di Dejan Kulusevski, il centrocampista della Juventus in prestito al Parma.

Kulusevski aveva raggiunto la finale battendo precedentemente Giovanni Simeone (Cagliari Calcio Esports), Eddie Salcedo (Hellas Verona FC eSports) e Ronaldo Vieira (U.C. Sampdoria) nel secondo quadrangolare TIMVISION Players Challenge - Powered By PS4. La finale di questo quadrangolare si era decisa grazie ad un gol ai tempi supplementari del Parma, che ha battuto l'Hellas Verona FC eSports di Eddie Salcedo negli extra time.

La finalissima tra i due vincitori dei TIMVISION Players Challenge è stata a senso unico: lo spagnolo della Fiorentina ha vinto la partita di andata per 3-1 e ha controllato il ritorno chiusosi sul 3-3.

Complimenti a Lirola e alla ACF Fiorentina Esports per la vittoria, nella speranza di rivedere tutti sui campi reali presto!