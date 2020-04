Android: Aptoide hackerato, rubate le credenziali di 20 milioni di utenti

La sicurezza dei dati degli utenti su smartphone Android è ancora una volta a rischio, e questa volta il Google Play Store non c'entra niente per fortuna. Uno store in particolare è stato hackerato nelle ultime ore, con conseguenze estremamente preoccupanti: Aptoide. Cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Gli hacker sono riusciti ad espugnare Aptoide, uno degli store digitali di terze parti disponibili su smartphone e dispositivi Android. Come saprete esistono store digitali ufficiali e più sicuri di altri: Google Play Store e Samsung Galaxy Store, solo per citarne due. Ma comunque le applicazioni possono essere scaricate da tante altre fonti più o meno attendibili, e Aptoide era una delle più note e utilizzate.

Gli hacker hanno rubato da Aptoide le credenziali di circa 20 milioni di utenti su Android, incluse email di login e password, ora in mano a malintenzionati. Cosa fare dunque? Se in passato avete effettuato l'iscrizione ad Aptoide o siete legati a questo store, dovreste immediatamente cambiare tutte le vostre password e monitorare la situazione, ancora tutta in divenire. I dati sono stati pubblicati online, tra l'altro, quindi chiunque potrebbe accedervi tranquillamente nei prossimi giorni.