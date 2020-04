Google Play Store: app con malware infetta 100 milioni di smartphone Android, come rimuoverla

Le app con malware sono purtroppo una triste realtà del Google Play Store: spesso vengono approvate da Mountain View e superano i test di sicurezza dello store digitale, salvo poi rivelarsi in un secondo momento nocive. Lo stesso è accaduto per questa applicazione, che ad oggi ha infettato 100 milioni di smartphone Android, stando alle ultime stime.

L'app in questione era SuperVPN Free VPN Client, e parliamo all'imperfetto perché finalmente, grazie all'intervento dei ricercatori, Google ha provveduto a rimuoverla definitivamente dal Google Play Store, un po' come ha fatto di recente con tutte le app legate al coronavirus del resto. Peccato che nel frattempo sia stata messa in download per 100 milioni di volte: di conseguenza milioni di persone in tutto il mondo adesso devono rimuoverla e disinstallarla manualmente dal proprio smartphone Android, per evitare nuovi problemi.

Quali erano i danni di SuperVPN Free arrecati agli utenti? L'app fingeva di aiutare i consumatori nell'avviare una rete VPN protetta, salvo poi iniziare a spiare i loro dati, rubarli, fornirli a terzi, e aggiungere anche pubblicità invasive sullo smartphone android. Azioni più o meno subdole e dannose, che potevano variare anche in base ai dispositivi.

Ecco la procedura da seguire per disinstallarla: come prima cosa recatevi nella voce Applicazioni, poi effettuate la disinstallazione manuale di SuperVPN Free. Se la disinstallazione va a buon fine, eseguite una scansione con il vostro antivirus su smartphone Android, per andare sul sicuro. Eccovi un'immagine dell'applicazione incriminata in questione. Bisogna aggiungere un'ultima nota amare: qualcuno aveva notato un atteggiamento sospetto dell'app già negli ultimi tre anni.