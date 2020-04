Amazon University Esports: sta per partire il torneo tra gli atenei italiani

Sono aperte le iscrizioni all'Amazon University Esports, il torneo esport che mette in competizione gli atenei italiani per scoprire il campione universitario di League of Legends, Clash Royale, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics.

Dopo aver fatto il suo esordio in terra spagnola alla fine dello scorso anno, arriva in Italia l'Amazon University Esports, il torneo che vede gli atenei della Penisola sfidarsi su alcuni dei videogiochi più seguiti e amati del momento. Amazon, che con questa competizione fa ufficialmente il suo ingresso nella galassia degli sport competitivi digitali, è il partner principale dell'iniziativa, che avrà il supporto di GGTech e PG Esports, che si occuperanno della gestione e dell'organizzazione del torneo, e di Intel in qualità di sponsor tecnico.

Si tratta della nuova incarnazione dell'University Esports Series (UES), che si presenta ai blocchi di partenza con un format interamente rinnovato un partner di rilievo come Amazon. L'Amazon University Esports, è una competizione che nasce allo scopo di promuovere la coesione e la partecipazione degli studenti ed è una vetrina importante per tutti coloro che vogliono cimentarsi in un torneo di livello internazionale e dimostrare il proprio valore in ambito esport. Inoltre, questo tipo di eventi stimolano e favoriscono una diffusione di valori positivi utili per la crescita personale e per accrescere lo spirito di squadra tra i più giovani.

Clash Royale, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics sono i nuovi titoli che vanno ad arricchire la competizione e per i quali è prevista l'assegnazione di un titolo di campione italiano ufficiale. Mentre, per quanto riguarda League of Legends, lo studente vincitore sarà sì incoronato campione nazionale, ma sarà inoltre chiamato a rappresentare i colori nazionali nella seconda fase del torneo che prevede uno scontro al vertice tra i campioni delle varie nazionalità europee.

L'evento, che si svolgerà interamente online tra metà aprile e fine giugno. L'inizio dei giochi dell'Amazon University Esports è previsto a scaglioni secondo il seguente calendario: