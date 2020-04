Call of Duty: Modern Warfare, la Stagione 3 comprende quad per Warzone e il celebre cane di Ghosts

Call of Duty: Modern Warfare ha parecchie novità in serbo per la Stagione 3 che parte oggi, con un'ampia serie di nuovi contenuti che comprendono anche modalità quad per Call of Duty: Warzone e il celebre cane di Call of Duty: Ghosts.

Tra le aggiunte di maggior rilievo c'è la modalità quad, che verranno inseriti come veicoli utilizzabili in Call of Duty: Warzone per quanto riguarda le modalità Battle Royale e Plunder. Questo significa che è possibile formare squadre da quattro e lanciarsi in battaglia con queste nuove formazioni.

Altre modalità sono poi previste sempre per Warzone, con Scopes e Scatter Guns, che consentono rispettivamente l'utilizzo esclusivo di fucili di precisione o di fucili a pompa, cosa che ovviamente modifica in maniera sensibile la dinamica del gameplay e il raggio medio degli scontri.

Peraltro, ogni arma avrà la variante silenziata, mentre nuovi progetti per ulteriori armi verranno aggiunti all'interno delle casse di rifornimento da distribuire nel gioco.

Per quanto riguarda Call of Duty: Modern Warfare, il multiplayer standard vedrà l'arrivo di nuove mappe 6v6, ovvero Talsik e Backlot, oltre a Hovec Sawmill, che sembrerebbe essere la vociferata Village, su cui è confermato il fatto di non essere un remake, a quanto pare, e infine Aniyah Incursion, versione ridotta di Aniyah Palace.

Con il Battle Pass si ottengono due nuove armi ai tier 15 e 31: la pistola Renetti e l'SKS marksman rifle, oltre al personaggio Alex dalla Campagna del gioco. In seguito arriveranno anche Ronin e Iskra, oltre a varie skin per i veicoli.

Infine, ma non ultimo, con la Stagione 3 e il Battle Pass arriva anche la possibilità di utilizzare il celebre cane di Call of Duty: Ghosts, in grado di attaccare e uccidere i nemici all'occorrenza.