Controller DualSense di PS5 e DualShock 4 di PlayStation 4: le dimensioni a confronto

Il nuovo controller DualSense di PS5 è stato confrontato direttamente col DualShock 4 di PlayStation 4: quali differenze e quali similitudini sono emerse?

Il confronto è stato fatto dal sito playstationing che ha preso le immagine del nuovo controller per Playstation 5 e le ha sovrapposte in maniera sempre un po' diversa con quelle di un "vecchio" DualShock 4, ovvero il controller di PS4.

Da questo confronto emergono alcune differenze piuttosto interessanti, così come è interessante vedere come Sony non abbia voluto spostare di un millimetro alcuni elementi cardine del suo controller.

La prima immagine, per esempio, fa notare come le forme del DualSense saranno più piene, con la parte superiore più gonfia e arrotondata e le due impugnature più lunghe ed ergonomiche. Anche i dorsali, sembra, subiranno qualche piccola modifica nella posizione e nelle dimensioni. La disposizione dei tasti frontali e delle leve analogiche, però, sarà immutata. Sony non vuole che i propri giocatori debbano abitarsi ad un nuovo design, dato che quello classico è sempre stato apprezzato e funzionale.