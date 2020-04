Fortnite: Ninja che si lamenta della mira assistita è solo una putt***, dice un giocatore

Negli ultimi giorni (ma più in generale dal lancio della Stagione 2) Ninja si è lamentato molte volte della mira assistita di Fortnite Battaglia Reale, il celebre Battle Royale di Epic Games. Ad un certo punto è arrivato qualcuno che non lo sopportava più: un giocatore ha realizzato un video spiegando il suo punto di vista in modo molto dettagliato... e poi definendo Ninja una putt***. Per la precisione una "putt*** sco**-spazzatura" (letteralmente: "punk-fuc****-bi***"). Se non la considerate la traduzione più corretta, lasciamo a voi il piacere di trovare la resa ideale nella nostra lingua.

Cerchiamo di capire meglio cosa sia successo nel mondo di Fortnite Capitolo 2. Il giocatore in questione del Battle Royale ha registrato un video per Ninja, e lo ha caricato su TikTok; questo video assieme alla risposta del ragazzo sono stati cancellati su Twitter (dove ha avuto luogo la discussione), ma qualcuno ha salvato almeno il video. Il giocatore di Fortnite definisce Tyler Ninja Blevins con i termini coloriti che abbiamo già ricordato, per il suo lamentarsi della mira assistita, continuo e piagnucoloso. Trovate il video in calce a questo articolo, in lingua inglese.

La mira assistita di Fortnite Capitolo 2 garantirebbe ai giocatori su console, tramite controller, una maggiore precisione nel puntamento dei nemici, addirittura con la possibilità di tracciarne i movimenti quanto gli stessi restano nascosti dietro determinate strutture. Epic Games ha cercato di porre rimedio a tutto ciò eliminando i Comandi Legacy, ma tant'è: Ninja ha notato come nulla sia in effetti cambiato. Se giochi con un controller hai l'aimbot, ha dichiarato in un recente streaming.

A furia di lamentarsi qualcuno deve aver preso la questione sul personale e ha deciso di sfogarsi a propria volta, come il ragazzo in questione. Lo stesso che, dopo aver insultato per bene Ninja, ha aggiunto quanto segue: "non fa altro che lamentarsi e intasare la mail di Epic Games di problemi e lamentele". Notate come gli insulti si trovino nella parte conclusiva del video: per tutto il resto del tempo, con un atteggiamento glaciale e a tratti spietato, il ragazzo inviti i fan di Ninja a smettere di seguirlo su tutti i social, e smonti la sua teoria della mira assistita su console.