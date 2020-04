Pope Simulator, il simulatore di Papa che stavamo aspettando, si mostra in video

Pope Simulator, il simulatore di Papa che tutti stavamo aspettando con ansia, si mostra in video e con nuove immagini. Si tratta di un gioco che andrà ad inserirsi in quella vasta schiera di gestionali per PC dedicati alle più svariate attività dell'uomo e non. Quindi, siete pronti a diventare il nuovo Pontifex?

Quando si tratta di argomenti così delicato il rischio di creare polemiche è altissimo. Comunque la si pensi, il ruolo di un Papa non deve essere per nulla semplice, sospeso tra il dover essere un esempio per i propri fedeli e il dover gestire flussi di denaro, poteri e scandali che farebbero tremare le gambe di qualsiasi statista.

Forse spinti proprio dalla complessità di questo ruolo, gli sviluppatori di Majda Games hanno deciso di creare un nuovo manageriale per PC dedicato proprio al Papa. Pope Simulator si aprirà con il conclave che dovrà eleggerci e da lì dovremo utilizzare i poteri della chiesa per cercare di portare la pace nel mondo: "fight for peace" è la descrizione che lo sviluppatore dà del suo prodotto, combatti per la pace.

Per recuperare le forze a fine giornata, il papa potrà ricaricare le energie tramite la preghiera. In questo modo, tra il serio e il faceto, lo sviluppatore dovrebbe essere riuscito ad imbastire un simulatore dalla difficoltà bilanciata, che però non sappiamo se proverà ad esplorare in maniera adulta e consapevole, magari provocatoria, anche il lato oscuro della chiesa cattolica: le correnti di potere, la corruzione fisica e morale del clero e la gestione spesso opaca del denaro.

Pope Simulator è dato come "coming soon" su Steam. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.