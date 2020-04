Microsoft Flight Simulator: nuove, bellissime immagine prese dall'Alpha PC

Microsoft ha pubblicato una manciata di nuove, bellissime immagine prese dall'Alpha di Microsoft Flight Simulator, il suo promettente simulatore di volo per PC e Xbox One sviluppato da Asobo Studios.

Non ci nasconderemo: ogni volta che compare un qualche nuovo filmato o qualche nuova informazione di Microsoft Flight Simulator rimaniamo basiti di fronte al lavoro che Asobo Studios e Microsoft stanno facendo. Visivamente, infatti, Microsoft Flight Simulator sembra un qualcosa di eccezionale e la tecnologia Azure che sostiene tutto il progetto rende il tutto ancora più incredibile.

Recuperate questi 50 minuti di video rubati dalla Tech Alpha, se non ci credete. Comunque, in queste ore il colosso di Redmond ha pubblicato una serie di nuove immagini del gioco, che vi mostriamo nella gallery sottostante.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare entro la fine del 2020 su Xbox One e PC. Noi, però, scommettiamo anche sarà uno dei giochi in grado di mostrare le vere capacità grafiche di Xbox Series X.