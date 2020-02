Microsoft Flight Simulator, 50 minuti di video rubati dalla Tech Alpha

Sono trapelati due nuovi, lunghissimi filmati di Microsoft Flight Simulator, il nuovo capitolo del simulatore di volo di Asobo Studios. I video sono stati rubati dalla Tech Alpha del gioco, attualmente in corso su PC.



Nonostante sia ancora in sviluppo, Microsoft Flight Simulator sembra già bellissimo. Lo avevamo già visto in questi video sullo sviluppo, risulta ancora più evidente da questi due lunghissimi filmati presi dalla Tech Alpha.



Nonostante siano "solo" in 720p è possibile ammirare la cura con la quale sono stati riprodotti i paesaggi, il ciclo giorno/notte e i dettagli dei diversi abitacoli. Microsoft Flight Simulator, probabilmente, non è un gioco adatto a tutti, ma sembra decisamente promettente, perlomeno dal punto di vista tecnico. Se Asobo Studio riuscirà a garantire un livello di simulazione all'altezza, ci potremmo trovare di fronte al nuovo metro di paragone del genere e forse dei giochi a mondo aperto.



Ancora non sappiamo quando Microsoft Flight Simulator arriverà ufficialmente nei negozi, ma molto probabilmente, visto il livello di dettaglio, sbarcherà anche su Xbox Series X oltre che su PC e Xbox One.