Microsoft Flight Simulator, i video sullo sviluppo mostrano una grafica strabiliante

I nuovi video pubblicati da Asobo Studio mostrano in movimento la meravigliosa grafica di Microsoft Flight Simulator.



Il ritorno di Microsoft Flight Simulator su PC e console è particolarmente interessante non solo perché segna il ritorno di una delle serie più amate e storiche di Microsoft, ma anche perché l'intero progetto sembra davvero incredibile. Asobo Studio, infatti, sta assemblando un prodotto dalla grafica stupefacente. In alcuni frangenti si raggiunge un fotorealismo davvero impressionante.



I filmati di sviluppo pubblicati, brevi sequenze di gameplay da pochi secondi l'una, mostrano una grande varietà di paesaggi. Si va da Aspen a Baltimora, passando per il Lago Tekapo. Paesaggi forse a noi poco familiari, ma non per questo meno belli. Particolarmente interessante è la gestione del ciclo giorno/notte, delle stagioni, oltre che delle condizioni atmosferiche. Tra gli aerei possiamo osservare un Diamond DA62 e un Robin DR400.



Cosa ne pensate? Anche voi siete entusiasti di come il gioco sta venendo? Microsoft Flight Simulator arriverà nel corso del 2020 su PC e Xbox One. E molto probabilmente anche su Xbox Series X.