Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge: tutto quello che sappiamo

Annunciato poco tempo fa, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge è il nuovo film animato dedicato alla celebre saga di picchiaduro, creata da Ed Boon e John Tobias, targata Warner Bros., che proprio lo scorso 2019 arrivava sulle nostre piattaforme con il suo undicesimo capitolo, Mortal Kombat 11. Come i più attenti sapranno, nei giorni scorsi è stato pubblicato il primo trailer ufficiale del film, che ci da modo di vedere da vicino le versioni animate di alcuni dei personaggi più amati di questo franchise, come per esempio Liu Kang, Sonya Blade, Johnny Cage, Sub-Zero e, ovviamente, Scorpion. La storia di sangue, morte e vendetta di Scorpion lo ha da sempre reso uno dei personaggi più amati dell'universo di Mortal Kombat, non sorprende quindi la decisione di Warner Bros. di dedicare proprio a lui la storia di questo film d'animazione. Certo, alla base della trama ci sarà sempre il violentissimo e feroce torneo che vede coinvolti gli abitanti dell'Earthrealm scontrarsi con quelli dell'Outworld, ma il tutto sembrerà partire dallo stesso Scorpion, ingannato da Quan Chin riguardo la distruzione del suo clan e l'omicidio della sua famiglia, e il suo eterno scontro contro Sub-Zero.

Niente gore, ma si alla violenza

Uno degli aspetti che più aveva fatto storcere il naso riguardo a questo progetto, era stato l'annuncio dell'assenza di gore, elemento da sempre caratterizzante della saga di Mortal Kombat. Ed Boon, creato del franchise videoludico, dice di non preoccuparsi troppo. Si, è vero, forse le fatality non saranno tanto cruente quanto lo sono all'interno del gioco, ma indubbiamente sangue e violenza non mancheranno al film, a tal punto che sembrerebbe essere già classificato rated-R (ovvero, non adatto ai minori). Ciò che ancora resta un mistero è se la pellicola animata, diretta da Ethan Spaulding ( Batman: Assault on Arkham, Justice League: Throne of Atlantis) e sceneggiata da Jeremy Adams (Teen Titans Go! vs. Teen Titans) avrà collegamenti o meno con la saga videoludica.

Nel cast dei doppiatori, tra i nomi degni di nota, troviamo quello di Joel McHale, che sarà la voce di Johnny Cage, Jennifer Carpenter, che invece doppierà Sonya Blade.



L'uscita di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge è prevista per la primavera 2020 in Blu-Ray, DVD e negli store digitali, anche se per ora questo sembrerebbe riguardare solo gli states. Attendiamo ovviamente aggiornamenti per l'Italia.