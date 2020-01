Euronics, volantino Supera Saldi: offerte su PS4 e Nintendo Switch

Euronics ha lanciato un nuovo volantino, Supera Saldi, con offerte molto interessanti per chi vuole acquistare PS4 o Nintendo Switch.



Disponibili per i punti vendita del Gruppo Nova, le promozioni consentono di acquistare una PS4 da 500 GB in bundle con un titolo PlayStation Hits a scelta al prezzo di 259,99 euro.



Chi invece ha esigenze di spazio potrà optare per una PS4 da 1 TB, anche in questo caso con un titolo PlayStation Hits a scelta oppure un secondo controller DualShock 4, alla cifra di 299,99 euro.



A proposito di PlayStation Hits, tutti i giochi appartenenti al catalogo budget di Sony sono disponibili nei punti vendita Euronics del Gruppo Nova a 16,99 euro anziché 19,99.



Inutile dire che si tratta di un'ottima notizia per chi vuole provare esperienze come quella di Uncharted 4: Fine di un Ladro, Gran Turismo Sport, The Last of Us Remastered o God of War.



Le offerte legate a PS4 includono infine un bundle con controller DualShock 4 più credito PSN da 10 euro a 69,99 euro, nonché la possibilità di effettuare il preorder di The Last of Us 2 a partire da 59,99 euro.



Per quanto riguarda invece Nintendo Switch, il modello originale è disponibile al prezzo di 319 euro e il modello Lite al prezzo di 209 euro, mentre i giochi partono da 29,90 euro e gli accessori da 19,90 euro.