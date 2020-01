Company of Heroes su iPad: data, prezzo, immagini e trailer

Feral Interactive ha annunciato oggi che Company of Heroes sarà disponibile su iPad a partire dal 13 febbraio 2020. Sviluppato da Relic Entertainment e pubblicato da SEGA su PC, Company of Heroes è stato ripensato e sviluppato per iPad da Feral.



Da molti considerato uno tra i migliori strategici di sempre, ecco la nostra recensione di Company of Heroes, il gioco mette al comando di due compagnie di soldati americani e li sfida a condurre la squadra in un'intensa campagna che comincia dal giorno dello sbarco in Normandia.



Company of Heroes è disponibile per il pre-ordine dall'App Store al prezzo di 14,99 €.



Company of Heroes sarà compatibile con i seguenti modelli di iPad:



iPad mini (5a generazione)

iPad Air (3a generazione)

iPad (5a generazione)

iPad (6a generazione)

iPad (7a generazione)

iPad Pro (1a generazione: 9,7", 12,9")

iPad Pro (2a generazione: 10,5", 12,9")

iPad Pro (3a generazione: 11", 12,9")