The Coma 2: Vicious Sisters, la recensione

La recensione di The Coma 2: Vicious Sisters non può che iniziare notando la profonda somiglianza del gioco con il primo capitolo, con cui condivide buona parte delle meccaniche e della struttura. Stiamo parlando sostanzialmente di un survival horror 2D in cui si guida Mina Park, una studentessa del liceo Sehawa, che si trova catapultata nel Coma, una specie di versione distorta del nostro mondo, piena dei rimpianti e delle angosce dei trapassati trasformati in manifestazioni malvagie, durante quella che doveva essere una normale serata passata a scuola in attesa di un evento astronomico molto raro, la cosiddetta Luna rossa. Sola e impaurita, Mina deve scoprire come uscire dal Coma, evitando al contempo che le creature che lo popolano la facciano fuori.

Meccaniche di gioco

In termini di meccaniche di gioco, The Coma 2: Vicious Sisters ricalca fedelmente quanto visto nel primo capitolo, pur con qualche piccola modifica. Il mondo del Coma è generalmente buio e per vedere i vari oggetti interattivi Mina deve tenere acceso un accendino magico che non si esaurisce mai. Purtroppo la luce la rende più visibile, con il rischio di attrarre le attenzioni indesiderate delle creature assassine che girano per i corridoi della sua scuola prima e degli altri scenari in cui si troverà a scappare poi. Le uniche armi di difesa di Mina contro i nemici sono la fuga, i nascondigli, che attivano degli eventi interattivi che, se falliti, possono comportare la morte della ragazza, e delle fialette al peperoncino che possono evitarle una morte certa nel caso in cui sia catturata.

In verità, girando per i livelli s'incontrano anche dei nemici fissi che funzionano tipo trappole, come ad esempio dei cadaveri sdraiati a terra dotati di artigli prodigiosi, che vanno semplicemente schivati consumando un po' di stamina (si recupera bevendo acqua). Nel caso in cui Mina venga colpita perde una o più delle sue barre di energia, che può ripristinare mangiando gli snack dei distributori automatici sparsi per le mappe. Quando invece viene solo ferita, può usare delle fasciature per non perdere energia. Da notare che l'inventario ha pochissimi slot per trasportare gli oggetti consumabili (all'inizio solo quattro), quindi il gioco impone spesso di scegliere cosa prendere e cosa lasciare.