The Witcher: Nightmare of The Wolf, Netflix conferma che Geralt di Rivia non è il protagonista

The Witcher: Nightmare of The Wolf, la serie animata di Netflix dedicata a The Witcher, avrà un protagonista diverso da Geralt di Rivia, il personaggio principale sia dei videogiochi, sia dei libri. Sarà infatti Vesemir, il maestro e mentore di Geralt, il personaggio principale.



A confermarlo è lo stesso colosso dello streaming attraverso la pagina ufficiale dedicata a The Witcher: Nightmare of The Wolf. "Molto prima di insegnare a Geralt, Vesemir comincia il suo viaggio come witcher dopo che il misterioso Deglan lo rivendica attravero la Legge della Sorpresa". Sono queste le poche frasi che al momento descrivono la nuova serie. Quel poco che sappiamo deriva da quanto affermato durante l'annuncio ufficiale di The Witcher: Nightmare of The Wolf.



Quello che ci si chiede ora è chi interpreterà l'anziano witcher. Nella prima stagione di The Witcher fu Theo James, 35enne attore inglese famoso per Divergent, Insurgent e Allegiant, a prestare la voce al mentore di Geralt. Però anche Mark Hamill, il mitico Luke Skywalker di Star Wars, avrebbe voluto interpretare Vesemir. Netflix sarà stata in grado di resistere alla tentazione?