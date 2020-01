Konami, lo sviluppo e la ricerca dei nuovi giochi fanno calare i profitti

I dati del terzo quadrimestre dell'anno fiscale 2020 di Konami hanno messo in evidenza dei numeri globalmente positivi, ma meno brillanti del previsto. Il publisher giapponese, infatti, ha aumento i costi di produzione dei suoi nuovi giochi, così come sono aumentati i costi di ricerca e sviluppo.



Nel prossimo futuro Konami vuole continuare a spingere la scena competitiva di eFootball PES 2020, Yu-Gi-Oh! Duel Links e Professional Baseball Spirits A. Del titolo calcistico, Konami ha detto di essere molto soddisfatta di come è stato recepito e che sia la versione LITE, sia la modalità Matchday stanno avendo grande successo, richiamando un numero di giocatori superiore al passato. Per questo motivo Konami, assieme a eFootball Pro, anche quest'anno organizzerà il torneo ufficiale del gioco, la eFootball League.



Parlando della divisione Digital Entertainment, Konami ha affermato che i profitti sono inferiori al passato a causa di maggiori costi di produzione dei nuovi videogiochi, oltre che a maggiori costi nella ricerca e nello sviluppo sempre di videogames. Una situazione che andrebbe d'accordo con quanto emerso negli ultimi tempi, ovvero di una Konami molto attiva e desiderosa di riportare alcune sue storiche licenze, come Silent Hill, sul mercato.



In questo quarto, comunque, i profitti della divisione digitale sono saliti del 10% rispetto allo scorso anno. I profitti operativi sono invece aumentati del 7,9%. Dati rassicuranti per quanto riguarda lo stato di salute del publisher giapponese e sulla sua capacità di investimento in progetti futuri.