Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe ancora in vetta, si aggiorna la classifica delle esclusive più vendute

Nintendo Switch arricchisce l'elenco dei giochi million seller, ovvero che hanno venduto almeno un milione di copie, con nuovi titoli, pur vedendo sempre Mario Kart 8 Deluxe in vetta alla classifica.



Con i recenti dati di vendita e documenti finanziari diffusi da Nintendo, è possibile dunque aggiornare l'elenco delle esclusive million seller per Nintendo Switch, che vede l'ingresso di Astral Chain e Marvel Ultimate Alliance 3 nelle ultime posizioni, avendo entrambi superato recentemente il milione di copie.



Per il resto, Pokémon Spada e Scudo scala repentinamente la classifica con i suoi 16,06 milioni piazzandosi quinto appena sotto The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma in testa resta sempre l'inossidabile Mario Kart 8 Deluxe con 22,96 milioni. Considerando che la quantità totale di Nintendo Switch venduti ammonta a 52,48 milioni di console, si può dire che quasi la metà degli utenti possiedano una copia del celebre racing arcade Nintendo.



Nintendo Switch: esclusive milioni seller

Mario Kart 8 Deluxe - 22.96 milioni

Super Smash Bros. Ultimate - 17.68 milioni

Super Mario Odyssey - 16.59 milioni

Zelda: Breath of the Wild - 16.34 milioni

Pokemon Sword/Shield - 16.06 milioni

Pokemon: Let's Go, Pikachu / Eevee - 11.76 milioni

Splatoon 2 - 9.81 milioni

Super Mario Party - 9.12 milioni

New Super Mario Bros. U Deluxe - 5.85 milioni

Luigi's Mansion 3 - 5.37 milioni

Super Mario Maker 2 - 5.04 milioni

Zelda: Link's Awakening - 4.19 milioni

Fire Emblem: Three Houses - 2.58 milioni

Ring Fit Adventure - 2.17 milioni

Astral Chain - 1.03 milioni

Marvel Ultimate Alliance 3 - 1.02 milioni