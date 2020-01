FIFA 20 Team of the Week: Insigne e Ilicic nel team della settimana

Il Team of the week di FIFA 20 questa settimana prevede vari nuovi ingressi che i giocatori italiani conoscono molto bene, visto che si tratta di elementi ben noti della Serie A.



Il FIFA 20 TOTW, ovvero la squadra della settimana, comprende infatti Lorenzo Insigne del Napoli e Josip Ilicic dell'Atalanta, in grande stato di grazia durante questa stagione ma anche nel corso di quella appena passata.



Non si tratta degli unici due, tuttavia: troviamo infatti anche Donnarumma del Milan come portiere titolare, Acerbi della Lazio come difensore e tra le riserve il portiere della Fiorentina, Dragowski. Nella Settimana 20 di FIFA 20 Ultimate Team troviamo dunque la seguente formazione, tra titoli e riserve, con tutti i giocatori che ottengono lo status In Forma per una settimana fino al 5 febbraio.



Titolari

Donnarumma - 87

Ricardo Pereira - 86

Acerbi - 85

Nacho Fernandez - 84

Goretzka - 86

Henderson - 85

Mollet - 84

Guerreiro - 84

Plea - 86

Ilicic - 88

Insigne - 88