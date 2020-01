Warcraft 3: Reforged, Blizzard non vuole perdere il prossimo Dota

Le condizioni d'uso di Warcraft 3: Reforged sono diverse da quelle dell'originale Warcraft III. In questa versione rimasterizzata, infatti, Blizzard vuole assicurarsi che tutto quello che sarà creato con i Custom Games sia di sua proprietà. Una precauzione per evitare di farsi sfuggire il prossimo Dota e tutti i ricavi che ne sono conseguiti.



Il primo Warcraft III è famoso tanto per essere uno degli strategici in tempo reale più amati di sempre, sia per essere stato usato come base da molti modder e sviluppatori per creare versioni personalizzate del gioco, che poi sono persino divenute qualcosa d'altro. In questo caso di molto grosso. Il primo Defense of the Ancients, conosciuto anche come Dota, è nato proprio come mod di WC3. Da questo prototipo Valve ha poi sviluppato Dota 2, mentre Riot ha poi creato un certo League of Legends. Blizzard ha dovuto ripiegare su Heroes of the Stom, un gioco di successo, ma lontano dai numeri registrati dalla concorrenza.



Per questo motivo in Warcraft III: Reforged Blizzard ha messo le mani avanti: tutto quello che sarà creato utilizzando il gioco come base, sarà suo. L'accordo di licenza EULA, infatti, recita così: "voi garantite a Blizzard un'esclusiva, perpetua, globale, incondizionata, gratuita e irrevocabile licenza per consentire a Blizzard di sfruttare completamente le Partite Personalizzate (o tutto ciò collegabile con) per ogni scopo e in qualunque maniera desiderata."



Una formulazione che non lascia molto spazio ai dubbi, cosa ne pensate?