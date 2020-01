Halo: finge il suicidio poi chiede aiuto, finisce bene la storia del pro-player Ozarts

Il pro-player e streamer di Halo Chris 'Ozarts' Harris si è reso protagonista di una vicenda dai tratti incredibili. Prima ha inscenato il suo suicidio su internet, in seguito ha aperto una raccolta fondi. Una volta scoperto, però, ha ammesso l'errore e si è messo nelle mani dei medici per cercare aiuto.



Tutto è cominciato il 27 gennaio 2020 quando Ozarts ha pubblicato un lungo messaggio nel quale sembra annunciare il desiderio di farla finita. Un post chiuso con la frase: "questo sarà il mio ultimo messaggio su questa terra." Il giorno successivo un account Twitter chiamato HooverJMac ha scritto un post dicendo di essere un membro della famiglia di Harris. Nel post afferma che il ragazzo la sera prima si è sparato e adesso è sotto i ferri. Come se non bastasse è stata aperta una raccolta fondi per Ozarts su GoFundMe.



Peccato che nel frattempo un vero parente del ragazzo, Sam Miller, è intervenuto nella discussone dicendo che in realtà Chris sta benissimo. A questo punto Zimm, il proprietario e CEO degli EaternMedia, la squadra di Halo di Ozarts, ha preso in mano la situazione e ha cercato di scoprire cosa stesse succedendo. Dopo alcune ore è emerso che Chris in realtà aveva inscenato tutto per cercare attenzioni extra, ma la cosa gli è sfuggita di mano. La campagna di GoFundMe è stata chiusa rimborsando tutti coloro che hanno partecipato e Ozarts è stato messo in contatto con degli specialisti per trovare aiuto.



Quella di Ozarts è una storia triste che per fortuna è finita bene, ma sono tanti gli eventi dai risvolti similari che è possibile trovare su internet. Alcuni positivi, come la ragazza che salva l'amico dall'altra parte dell'oceano, altri meno. Nel caso in cui siate a conoscenza di qualcuno che necessiti aiuto, in Italia ci si può rivolgere al Telefono Amico per consigli o supporto.