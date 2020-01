Android e iOS, 117 nuove Emoji in arrivo: una prende in giro gli italiani

Gli smartphone android e i dispositivi iOS si arricchiranno nel corso del 2020 di ben 117 nuove emoji: lo ha annunciato il Consorzio Unicode nelle scorse ore. Si tratta delle celebre immagini che vengono inviate quotidianamente su piattaforme di messaggistica istantanea e social network, basti citare su tutti WhatsApp e Twitter.

Emoji 13.0 includerà al suo interno 117 nuove Emoji in totale, non manca neppure una pensata per prendere in giro gli italiani, ma con simpatia s'intende. Si tratta della mano che fa il classico gesto ormai diventato virale anche sui social network, lasciamo ai sociologi il compito di spiegarlo; la gestualità italiana del resto è ben nota nel resto del mondo. Ma non mancano comunque emoji dedicate a nuovi animali, a cibi, parti del corpo e all'allattamento; c'è anche un ninja.

Ecco qui di seguito un video che mostra l'elenco completo con tutte le nuove emoji in arrivo nel 2020 su android e iOS; cosa ne pensate?