Animal Crossing: New Horizons uno stupido gioco per bambini: l'articolo di Business Insider scatena la polemica

Ebbene sì, prima o poi doveva succedere e alla fine è successo. Pare che Animal Crossing: New Horizons, l'ultima esclusiva degna di nota ad essere approdata su Nintendo Switch, non abbia convinto poi davvero tutti, tutti, tutti. Business Insider ha realizzato un articolo molto polemico, in cui lo ha definito uno stupido gioco per bambini, ad esempio.

Vi riportiamo per dovere di cronaca tutto ciò, anche come stimolo ad una discussione che saremmo lieti di tenere con voi nel campo dedicato ai commenti di questo articolo. Ora, Business Insider ha definito senza mezzi termini Animal Crossing: New Horizons una mezza schifezza, anche se ovviamente noi sappiamo che è praticamente un piccolo capolavoro, lo avrete anche letto nella recensione già disponibile su Multiplayer.it. Neanche a dirlo, l'articolo in questione ha scatenato la polemica nel mondo del web.

Business Insider si è fatto portavoce dell'esperienza di Jack Crosbie, un giocatore che ha testato e sviscerato per bene Animal Crossing: New Horizons, salvo poi definirlo "frustrante, tedioso, e incredibilmente noioso". All'inizio Jack si è divertito abbastanza, salvo poi scoprire almeno tre difetti evidenti della produzione Nintendo: un'interfaccia utente con menù scomodi e poco intuitivi, un comparto multiplayer online semplicemente frustrante e poi degli abitanti inutili e fastidiosi.

Pare che siano stati soprattutto gli abitanti a dargli fastidio: "se ne vanno in giro parlando e parlando salvo poi non compiere assolutamente nulla". Per Crosbie i personaggi blaterano un linguaggio incomprensibile, propongono linee e linee di testo inutili, e per di più a livello di gameplay non servono a niente. Il multiplayer online inizialmente lo ha divertito, ma anche quest'ultimo sarebbe gestito in modo poco intuitivo e fondamentalmente non permetterebbe di fare assolutamente nulla una volta arrivati su un'isola lontana.

Cosa ne pensate di questi giudizi? Animal Crossing: New Horizons può davvero essere definito banalmente un gioco per bambini, o piuttosto Business Insider non ne ha compreso nemmeno lontanamente la filosofia di fondo? Noi quasi quasi opteremmo per la seconda ipotesi. E siccome avete avuto la pazienza di leggere fino a questo punto, vi meritate una guida per ottenere stelline velocemente su Animal Crossing.