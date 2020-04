Giochi PS4: MotoGP 20 e i titoli della settimana del 20 aprile 2020

Oggi lunedì 20 aprile 2020 comincia una nuova settimana: permane l'obbligo di restare in casa, e dunque in questo rapido articolo vi mostreremo uno dei tanti modi per passare il tempo. Cioè dare un'occhiata a tutti i giochi in uscita su PS4 dei prossimi sette giorni.

E nella settimana del 20 aprile 2020 non mancheranno produzioni interessanti da tenere d'occhio, a partire da MotoGP 20, la cui data di lancio è attualmente fissata per giovedì 23 aprile 2020. "MotoGP 20 celebra il grande ritorno della carriera manageriale e non solo. Ti aspetta una grafica ancora più realistica, miglioramenti al gameplay, un nuovo modo di vivere i contenuti storici e tutta l'emozione della stagione 2020!"

Nel corso della settimana approderà su PlayStation 4 anche Predator: Hunting Grounds, titolo online molto interessante. "Caccia o diventa preda in questo sparatutto asimmetrico multigiocatore che pone l'uomo contro il Predator. Facendo parte di un Fireteam di soldati, completa le missioni prima che il Predator ti trovi, o vesti i panni del Predator e dai la caccia alla tua preda".

Ricapitoliamo dunque, in un rapido elenco ordinato per data di lancio, tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 20 aprile 2020. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nel campo Fonte di questo articolo.