Animal Crossing: New Horizons, come guadagnare stelline velocemente

Il problema principale sono senz'altro le stelline che bisogna restituire a Tom Nook ogni volta che si decide di ampliare la propria casa. A ogni miglioria, infatti, il prezzo si fa sempre più elevato, fino ad arrivare a cifre che farebbero impallidire qualunque giocatore. Però, non bisogna disperare. Ci sono diversi modi per arraffare velocemente grandi somme di stelline. Ecco, quindi, come guadagnare stelline velocemente in Animal Crossing: New Horizons.

Vendere pesci e insetti rari

Iniziamo dalla cosa più ovvia da fare nel caso in cui si vogliano racimolare diverse centinaia di stelline. Le attività di pesca ed entomologia fruttano parecchio, specialmente se si riescono a trovare le giuste prede.

Per quanto riguarda gli insetti, dato che si possono facilmente individuare, vi basterà andare in giro per la vostra isola, retino in mano, fino a che non vi imbatterete in specie particolari, che non vi capita di vedere spesso. In questo periodo primaverile sono da tenere in considerazione la farfalla carta di riso, la farfalla imperatore, il tarlo asiatico e la mantide orchidea. Quest'ultima l'abbiamo venduta per 2400 sterline, ma è parecchio rara da trovare e solitamente si aggira sui fiori posizionati in cima alle alture. Ovviamente, potete anche recarvi in altre isole per tentare la fortuna e trovare nuove creature, magari ancora più peculiari e di valore.

A differenza degli insetti, invece, i pesci non possono essere riconosciuti dalla distanza, quindi dovrete penare un po' di più per trovarne di rari. Le foci dei fiumi sono un punto abbastanza "redditizio", dove abbiamo avuto maggiore fortuna nel trovare pesci non comuni, ma non sono comunque da sottovalutare fiumi, laghi e, soprattutto, il mare.